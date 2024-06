ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal nach einer Konferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 467 Euro belassen. Der Chef des französischen Kosmetikkonzerns habe sich etwas vorsichtiger hinsichtlich des Wachstums im Beauty-Markt geäußert, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der wesentliche Grund dafür sei die Schwäche in China./la/he;