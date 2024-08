L'Oréal 423.56 CHF 5.68% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für L'Oreal von 526 auf 505 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Fulvio Cazzol kappte am Donnerstagnachmittag im Nachgang des Quartalsberichts seine Ergebnisprognose etwas. Er begründete dies mit höheren Finanzierungskosten der Franzosen./ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2024 / 16:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



