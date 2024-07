HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Knorr-Bremse vor den Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 65,50 Euro auf "Sell" belassen. Die Auftragseingänge des Bremsenherstellers für Nutz- und Schienenfahrzeuge dürften die ersten Einflüsse einer Normalisierung in der Nutzfahrzeugbranche zu spüren bekommen haben, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./ck/ag;