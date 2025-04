NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Die starke Auftragslage gleiche eine schwächere Gewinn- und Verlustrechnung aus, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Auftragseingang des Bremsenherstellers liege 15 Prozent über der Konsensschätzung./bek/men;