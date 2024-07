NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Just Eat Takeaway mit einem Kursziel von 1119 Pence auf "Neutral" belassen. Strukturelle Wachstumschancen entwickelten sich weiter, schrieb Analyst Marcus Diebel in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Internetbranche. Just Eat sollten die Anleger aktuell meiden, weshalb sie bei ihm auch den Stempel "Negative Catalyst Watch" tragen. Der Bruttowarenwert (GMV) im zweiten Quartal dürfte die Erwartungen enttäuschen, fürchtet Diebel./ag/mis;