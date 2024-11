NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Just Eat Takeaway auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Analystin Annick Maas bezog in einer am Mittwoch vorliegenden Studie Stellung zu einem sich anbahnenden Verkauf der US-Sparte Grubhub. Die Ankündigung sei positiv, zumal am Markt kaum noch jemand damit gerechnet habe. Grubhub sei ein Bremsklotz für die Aktie gewesen./tih/edh;