HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Jost Werke anlässlich zweier Zukäufe auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Mit dem Erwerb von Crenlo do Brasil und der finnischen LH Lift erweitere der Lkw-Zulieferer sein Agrar-Geschäft und schaffe den lang erwarteten Einstieg in den brasilianischen Markt, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/mis;