NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux nach einem Zwischenbericht zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 16,30 Euro belassen. Der Außenwerbespezialist sei ermutigend in das Jahr 2024 gestartet und auch der Ausblick auf das zweite Jahresviertel sei stark, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/he;