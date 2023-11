NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux von 20,80 auf 19,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Lisa Yang reduzierte ihre Wachstumsschätzung für den Werbedienstleister im laufenden Jahr. Auf die Aktien als Investment habe das aber keinen Einfluss, schrieb sie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/edh;