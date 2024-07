NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für JCDecaux vor den am 25. Juli erwarteten Umsatzzahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 19,60 Euro belassen. Analystin Annick Maas aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den Außenwerbe-Spezialisten. Alles in allem liege sie mit ihrer Prognose für das Erlöswachstum im abgelaufenen Quartal um etwa einen Prozentpunkt über der Prognose des Konzerns von etwa 12 Prozent, schrieb sie./ck/tih;