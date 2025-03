NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ionos nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,50 Euro belassen. Der Anbieter von Internetdiensten habe sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis (Ebitda) die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analyst Andrew Lee in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Er ist zuversichtlich, was die Möglichkeiten zur Preissetzung und die Marktanteile betrifft./bek/gl;