HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Am Vortag hätten negative Effekte des Online-Anzeigendienstes Adsense von Google für die britische Team Internet Group auch die Aktien von Ionos belastet, schrieb Analyst Gustav Froberg in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Aktien von Team Internet Group waren am Vortag um rund 40 Prozent eingebrochen. Allerdings dürften sich die entsprechenden belastenden Folgen von Google Adsense für Ionos in Grenzen halten. Denn die betreffenden Aktivitäten trügen nur einen geringen Anteil zum operativen Ergebnis von Ionos bei./bek/ag;