NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat International Airlines Group (IAG) auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 260 Pence belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) der Airline-Holding im ersten Quartal habe positiv überrascht und die Nachfrage sei gesund, schrieb Alexander Irving in einem am Freitag vorliegenden Rückblick./gl/ajx;