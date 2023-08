HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Hypoport von 192 auf 170 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. "Unsicherheit in Hülle und Fülle" - so betitelte Analyst Simon Keller seine am Mittwoch vorliegende Studie nach dem schwachen Quartalsbericht. Er kappte seine Schätzungen auf das Niveau des gesenkten Ausblicks./ag/edh;