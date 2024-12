Hypoport 261.37 CHF -11.43% Charts

News

Analysen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hypoport von 300 auf 260 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinne des Kredit-, Immobilien- und Versicherungsvermittlers blieben noch immer hinter den Umsätzen zurück, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Das dürfte sich bis 2026 aber zum Besseren ändern. Die Plattform Europace könne zudem mit Marktanteilsgewinnen überraschen./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2024 / 17:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.