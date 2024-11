HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Hypoport von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 290 Euro belassen. Der deutsche Hypothekenmarkt habe sich im dritten Quartal weiter erholt, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach der jüngsten Kursschwäche böten die Aktien des Finanzdienstleisters wieder genug Aufwärtspotenzial für eine Kaufempfehlung. In den nächsten zwei Quartalen sei zwar wenig Unterstützung durch einen verbesserten politischen Rahmen zu erwarten, doch dann könne eine neu gebildete Regierung in Deutschland vielleicht einen positiven Effekt haben./tih/zb;