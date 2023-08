Hypoport 149.39 CHF -13.63% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hypoport nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Marktturbulenzen verschleierten die Fortschritte des Finanzdienstleisters, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese Turbulenzen würden sich kurzfristig auf die Ergebnisse auswirken. Die aktuelle Aufnahme der Deutschen Bank in den internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace und die jüngsten Preiserhöhungen belegten jedoch die starke Marktposition von Hypoport./ck/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2023 / 16:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.