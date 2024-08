NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Aussagen zur Profitabilität im zweiten Halbjahr sollten für Zuversicht sorgen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Studie. Das diszipliniertere Vorgehen des Modekonzerns in Sachen Kapitaleinsatz sei ermutigend./bek/edh;