HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Heidelberger Druck von 1,90 auf 2,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Stefan Augustin hob seine Margenschätzung in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu weiteren Einsparungen am Hauptstandort Wiesloch deutlich an./ag/edh;