NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 35,40 Euro belassen. Analyst David Adlington traut dem Dialyseanbieter in einer am Freitag vorliegenden Studie bei Umsatz und operativem Gewinn im dritten Quartal etwas mehr zu als der Marktkonsens. De Fokus richte sich langsam aufs kommende Jahr. Allerdings dürfte FMC erst zur Vorlage der Jahreszahlen 2024 sich genauer zur Margenpronose für 2025 äußern./niw/mis;