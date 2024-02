NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für FMC nach Jahreszahlen von 33,00 auf 35,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die bereinigten Margen seien trotz eingeleiteter Sparmaßnahmen weitgehend unverändert geblieben, was eine der Hauptursachen für das enttäuschende Zahlenwerk des Dialyseanbieters gewesen sei, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für 2024 schraubte er seine Ergebnisprognosen etwas nach oben./edh/zb;