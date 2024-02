NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Mit seinen Annahmen für den Umsatz liege er um 1,5 Prozent über der vom Dialyseanbieter ermittelten Konsenssschätzung, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) übertreffe seine Prognose die Markterwartung sogar um gut 10 Prozent./bek/zb;