Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Victoria Lambert lobte am Dienstagmorgen starke Ergebnisse für das dritte Quartal. Der Konsens liege etwas unter der nun eingeengten operativen Ergebniszielspanne für das Gesamtjahr. Positiv hob Lambert aber die Rückkehr auf den Wachstumspfad in den USA hervor./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2024 / 08:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



