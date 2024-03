NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni vor dem Kapitalmarkttag des Ölkonzerns auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Analyst Biraj Borkhataria geht nicht davon aus, dass Eni wesentliche Änderungen an seiner "satellitengestützten" Energiewende-Strategie vorlegen wird. Vielmehr dürfte das Management darlegen, wie es Werte aus der Strategie schöpfen und die Erfolgsbilanz ausbauen wolle, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/gl;