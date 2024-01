NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für DWS anlässlich der anstehenden Berichtssaison der europäischen Vermögensverwalter von 39 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er hoffe mit Blick auf die Zuflüsse auf "konstruktivere Trends" in diesem Jahr, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte der Sektor Schwierigkeiten haben wird, weiter voranzukommen, bis sich erste Anzeichen dafür einstellten./la/tih;