FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das dritte Jahresviertel dürfte den vom Anlagenbauer kommunizierten Indikationen entsprechen, schrieb Analyst Nikita Lal in einer am Dienstag vorliegenden Studie. An den Jahreszielen sollte sich nichts ändern./edh/bek;