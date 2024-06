ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Douglas von 26,50 auf 27,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäftsentwicklung im ersten Geschäftshalbjahr deute auf weiter steigende Erwartungen an die Parfümeriekette hin, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Margensteigerung sei stärker als seine Prognose für das Geschäftsjahr ausgefallen und eine klare Stütze für die Zielvorgabe des Unternehmens. Dieses sei auf einem guten Weg, die mittelfristigen Wachstumsziele zu erreichen, und die Aktie attraktiv bewertet. Mahamkali hob seine Ergebnisprognosen etwas an./gl/ngu;