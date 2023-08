NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris vor den am 17. August erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Franken belassen. Seine Erwartungen entsprächen weitgehend den Konsensschätzungen, schrieb Analyst Alexander Thiel in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Aktie der Schweizer Online-Apotheke sei in diesem Jahr bereits um 95 Prozent gestiegen, was auf die Verbesserung der zugrunde liegenden Rentabilität, die frühzeitige Rückzahlung von Schulden und die baldige Einführung des E-Rezepts in Deutschland zurückzuführen sei./edh/ck;