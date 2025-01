NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die robuste Nachfrage in der Container-Schifffahrt dürfte sich auch im neuen Jahr fortsetzen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Bilanzen der Logistikanbieter zählten mittlerweile zu den stärksten weltweit./bek/gl;