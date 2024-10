NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Gewinne in der Logistikbranche sollten im dritten Quartal die bereits existierenden Trends bestätigen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei See- und Luftfracht sei das Volumenwachstum gut. Die Zahlen an sich sollten aber kaum Überraschungen mit sich bringen. Im Mittelpunkt stehe wohl die Debatte rund um das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) von DHL. Er hält die Marke von mindestens 6 Milliarden weiter für erreichbar./tih/zb;