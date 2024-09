FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group nach der Präsentation der Strategie 2030 mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Hold" belassen. Der Logistiker peile ein Umsatzwachstum von 50 Prozent von 2023 bis 2030 an, dies impliziere eine durchschnittliche Wachstumsrate pro Jahr von 6 Prozent, schrieb Analyst Andy Chu in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das operative Ergebnis (Ebit) dürfte dann bei etwa zehn Milliarden Euro liegen./ajx/ag;