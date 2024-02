NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Börse nach Quartalszahlen von 183 auf 194 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Bathurst erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie die Schätzungen für den Umsatz in diesem und im nächsten Jahr leicht. Etwas stärker schraubte er die Prognosen für das Ergebnis je Aktie des Börsenbetreibers 2024 und 2025 nach oben./bek/he;