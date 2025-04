NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 224 auf 251 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor den Quartalszahlen Ende April habe er seine Ergebnisschätzungen je Aktie für die Jahre bis 2027 angehoben, schrieb Analyst Enrico Bolzoni in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er verwies auf hohe Handelsvolumina und die Erwartung höherer Barguthaben bei Clearstream, was einen stärkeren Rückgang der Zinsen teilweise ausgleichen dürfte. Auch für das zweite Quartal des Börsenbetreibers ist Bolzoni optimistisch. Allerdings sei die Aktie im Branchenvergleich schon gut gelaufen./gl/bek;