NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 198 Euro belassen. Nach den jüngsten Börsenumsatzstatistiken habe er seine Schätzungen entsprechend angepasst, schrieb Analyst Enrico Bolzoni in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Schätzungen für 2025/26 habe er leicht nach oben geschraubt./bek/he;