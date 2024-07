NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse nach den Daten über die monatlichen Handelsaktivitäten auf "Hold" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Üblicherweise machten die Transaktionsvolumina an den einzelnen Handelsplätzen des Marktbetreibers 45 bis 55 Prozent seiner Umsätze aus, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/bek;