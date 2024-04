NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Börse auf "Hold" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Die Aktie des Börsenbetreibers könnte sich kurzfristig vergleichsweise positiv entwickeln, schrieb Analyst Tom Mills in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Als Unterstützung sieht er die immer noch hohen Volumina bei Zinsderivat- und Rohstoffprodukten./gl/edh;