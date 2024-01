NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach einem Medienbericht über sondierte Übernahmen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Dieser Schritt scheine auf den Wunsch des Bankhauses zurückzugehen, die eigene Marktbewertung zu steigern, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Artikel spreche dafür, dass die Wahrscheinlichkeit einer Transaktion steige. Die Expertin glaubt aber, dass die Chancen für eine größere Übernahme angesichts der vielen Hürden kurzfristig relativ gering sind. Es würde auch Fragen aufwerfen, wenn die Deutsche Bank ohne einen Deal nicht an das Erreichen der eigenen Ziele glauben würde./tih/he;