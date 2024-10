Deutsche Bank 14.92 CHF -0.74% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Deutsche Bank mit einem Kursziel von 22,30 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam überarbeitete in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die am 23. Oktober anstehenden Quartalszahlen seine Schätzungen. Diese dürften eine anhaltende Disziplin bei den operativen Kosten, ein weiter starkes Geschäft mit Anleihen und Währungen sowie im Vergleich zur ersten Jahreshälfte weitgehend stabile Kreditkosten belegen./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2024 / 21:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.