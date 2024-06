HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Deutsche Bank mit einem Kursziel von 20,40 Euro auf "Buy" belassen. Die anstehenden Zahlen dürften ein robustes zweites Quartal belegen, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Sein Kursziel, das deutliches Potenzial für die Aktie beinhalte, basiere auf seinen Prognosen für 2025 - diese seien gemessen an den Unternehmenszielen vorsichtig./gl/tih;