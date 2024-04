ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank vor den am 25. April erwarteten Quartalszahlen von 16,40 auf 17,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine erfreuliche Gebührendynamik dürften die leicht rückläufigen Nettozinserträge wettmachen, schrieb Analyst Mate Nemes in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/mis;