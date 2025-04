NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 50 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor den Quartalszahlen am 24. April habe er seine Schätzungen für den Bruttowarenwert (GMV) und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) der Jahre bis 2027 gesenkt, schrieb Analyst Marcus Diebel in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Dafür verantwortlich sei die wohl anhaltende Schwäche in Asien und vor allem Südkorea. Ein weiter starkes Geschäft in der Mena-Region (Nahost und Nordafrika) sollte dies aber zumindest teilweise kompensieren. Der aktuelle Aktienkurs habe aber weiter Luft nach oben, da er einen negativen Wert für alle Geschäftsbereiche außer der in Dubai börsennotierten Tochter Talabat beinhalte./gl/ag;