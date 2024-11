NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Delivery Hero mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Outperform" belassen. Der Essenslieferdienst habe mit den erwartungsgemäßen Quartalszahlen den Ausblick bestätigt, schrieb Analystin Annick Maas in ihrer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Das Unternehmen rechne nun aber bei Umsatz und Bruttowarenwert (GMV) mit dem oberen Ende der bestätigten Jahreszielspannen, während es beim operativen Ergebnis (Ebitda) das untere Ende avisiere. Maas senkte ihre Schätzungen, sieht die Aktie aber weiter als eine Wette auf eine positive Trendwende./gl/ag;