NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Outperform" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Baemin, die südkoreanische Essenslieferplattform von Delivery Hero, habe im Sommer eine Erhöhung der Provisionsgebühren angekündigt, doch scheine dies bislang ergebnislos verlaufen zu sein, schrieb Analystin Annick Maas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/mis;