NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Delivery Hero nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Zwischenbericht des Essenslieferdienstes habe sein Vertrauen in eine Trendwende bei der Profitabilität sowie in ein überdurchschnittliches Wachstum gestärkt, schrieb Analyst William Woods in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen dürfte mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) den Ausblick übertreffen und mit dem Halbjahresbericht die Jahresziele anheben./gl/ajx;