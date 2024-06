FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich erhobener Verpackungsgebühren durch den koreanischen Ableger Baemin auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Dies schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die in Rechnung gestellten 6,8 Prozent des Bestellwertes entsprächen von der Größenordnung her dem allgemeinen Lieferentgelt./tih/edh;