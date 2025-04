NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Analyst Harry Martin befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit den Auswirkungen der neuesten Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump auf die internationalen Reifenhersteller. Die meisten Nachteile sehe er für Pirelli, da die Italiener am stärksten von Importen in die USA abhängig seien. Continental und Bridgestone dürften nun stärker von den Zöllen betroffen sein als zunächst erwartet. Allerdings könnten Michelin, Continental und Bridgestone durch Preiserhöhungen besser gegensteuern als die Billigimporteure und dadurch möglicherweise Marktanteile gewinnen./edh/tih;