NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Market-Perform" belassen. "Technisch" habe der Autozulieferer die Konsensschätzungen übertroffen, operativ aber unterboten, schrieb Analyst Harry Martin in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Die Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr liege um fünf Prozent unter der durchschnittlichen Markterwartung./bek/ag;