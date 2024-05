FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Continental von 80 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Alles komme nun auf das Ausmaß der Erholung der Marge im Autozuliefergeschäft an, schrieb Analyst Tim Rokossa in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts./ag/mis;