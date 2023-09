HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Baywa von 50 auf 44 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Ein Erreichen des Jahresziels für den Gewinn vor Zinsen und Steuern sei für den Agrarhandelskonzern kein Kinderspiel mehr, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Geschäftsumfeld sei nicht mehr so vorteilhaft wie 2022./mis/la;