NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Asos von 500 auf 400 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Ausklang des Geschäftsjahres habe enttäuscht, auch wenn der Online-Modehändler zweifellos unter den Marktbedingungen gelitten habe, schrieb Analyst Andrew Wade in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu bleibe der Ausblick eine Herausforderung./gl/edh;